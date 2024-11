Janja diz 'Fuck you, Elon Musk' durante painel do G20 no Rio

A primeira-dama Janja Silva xingou o empresário sul-africano Elon Musk durante um painel do G20 Social, um dos grupos que está reunido no encontro do G20 no Rio.

O que aconteceu

Janja mandou Musk 'se f*' em inglês. A declaração foi dada durante uma atividade neste sábado (16), em painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.Fala aconteceu quando Janja fazia crítica a fake news. "Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", disse a primeira-dama, que lembrou o impacto do problema na tragédia climática do Rio Grande do Sul e em outras situações.