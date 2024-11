Sara perde força e vira depressão tropical após deixar um morto e milhares de afetados em Honduras

Até o momento, não foram registradas vítimas em Belize, mas as autoridades alertaram em seu último informe que os rios começaram a elevar seu nível e "chuvas severas" provocaram inundações em algumas áreas do país.

As inundações e deslizamentos de terra obrigaram o fechamento de algumas vias; duas pontes foram fechadas devido ao aumento do nível dos rios e o aeroporto internacional Philip Goldson, próximo à Cidade de Belize, está fora de operação até segunda-feira.

Na Guatemala, espera-se a chegada de Sara no norte do país, com impacto direto nas províncias de Petén, Izabal e Alta Verapaz. As chuvas associadas à tempestade tropical já afetaram 11.102 pessoas, danificaram várias dezenas de casas, quatro pontes e oito estradas.

Honduras começou a fazer um levantamento dos danos causados pelas inundações e pela chuva, embora tenha mantido o alerta vermelho em seis departamentos no norte e ampliado para mais dois no sul.

Uma pessoa morreu, 71.337 foram afetadas e 251 comunidades ficaram isoladas nos departamentos do norte do país devido ao impacto em estradas e pontes.

Quase mil casas foram danificadas pelas inundações e pelas cheias dos rios. Seis departamentos continuam em alerta vermelho.