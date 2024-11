Tales: Declaração de Janja iguala atual governo a Bolsonaro

Ela deu de bandeja a oportunidade para que a extrema direita vire essa história e não queira falar de mais nada a não ser a grosseria da primeira-dama.

Segundo o colunista, o governo tentará colocar panos quentes na situação, dizendo que foi uma fala "isolada". As gafes dela irritaram e incomodaram membros do governo Lula no último sábado (16).

A tentativa do Palácio do Planalto quanto do Itamaraty é dizer que: 'Essa não é a posição do presidente Lula e dos diplomatas brasileiros. Essa é uma posição isolada'. O que a extrema direita vai fazer é utilizar para sempre essa fala.

Janja disse "Fuck you, Elon Musk"

Janja mandou Musk 'se f*' em inglês. A declaração foi dada durante painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.