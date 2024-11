Bombardeio israelense no centro de Beirute deixa ao menos cinco mortos

Ao menos cinco pessoas morreram em um bombardeio israelense, nesta segunda-feira (18), em um bairro densamente povoado no centro de Beirute, o terceiro em dois dias na capital libanesa, informou o Ministério da Saúde libanês.

Um corresponsente da AFP no local ouviu duas explosões no bairro de Zuqaq al Blat, que abriga um grande número de deslocados de bombardeios israelenses contra redutos do movimento islamista Hezbollah.

"O ataque do inimigo israelense em Zuqaq al Blat deixou cinco mortos e 24 feridos", informou o ministério em um balanço provisório.