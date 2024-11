Corpo de apóstolo Rina é liberado; velório será aberto ao público em SP

O Hospital de Clínicas da Unicamp informa que o pastor Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, da Igreja Bola de Neve, deu entrada na Unidade de Emergência Referênciada no final da tarde deste domingo (17-11), vitima de acidente de moto. Paciente chegou grave em parada cardiorespiratoria trazido pelo resgate da concessionária Rota das Bandeiras. Paciente com pneumotórax foi intubado e recebeu massagem de reanimação por 50 minutos, porem, sem resposta e infelizmente foi a óbito.

Assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Unicamp