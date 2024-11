Biden anunciará compromisso 'histórico' com fundo para países mais pobres

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará um compromisso "histórico" para um fundo do Banco Mundial que auxilie os países mais pobres do mundo, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (18), antes de Donald Trump assumir o cargo com uma nova agenda de corte de custos.

Biden, na reta final de seu mandato, revelará os recursos destinados à Associação Internacional de Desenvolvimento enquanto participa da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, marcando sua última presença nesse encontro de líderes mundiais.

"O presidente Biden anunciará um compromisso histórico dos EUA durante a cúpula no Rio e incentivará outros líderes a aumentarem suas contribuições", disse à imprensa Jon Finer, assessor adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos.