Com adesão de 82 países, Brasil lança Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades do Brasil, foi lançada nesta segunda-feira (18) na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, com a adesão de 82 países e o objetivo de acabar com essa "chaga" até 2030.

"Compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade", disse Lula.

Após o lançamento, a Argentina do ultraliberal Javier Milei se juntou à causa, disse um fonte do governo brasileiro à AFP. O país sul-americano era o único membro do G20 que ainda não havia aderido.