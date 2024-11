Jamil: Milei adere à aliança contra fome, mas já havia dado recado antes

Na avaliação de Chade, o líder argentino antecipa uma mensagem do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de não adesão ao multilateralismo.

O Milei foi para o G20 com uma missão muito clara, que é atrapalhar, criar obstáculos, deixar claro que ele não fará parte do consenso do multilateralismo. E aí não é uma questão de meio ambiente, de gênero, de fome, o que ele está dizendo de uma forma muito clara - e talvez essa seja a mensagem principal - é que ele não topa o multilateralismo como está sendo proposto, eventualmente já antecipando a mensagem que o Donald Trump vai ter a partir do ano que vem.

Lembrando que a Argentina sob Milei na ONU já adotou posturas muito parecidas com essa que o Milei está adotando no G20. Foi o único país que votou contra uma resolução na ONU sobre os direitos das mulheres, foi um dos seis únicos países do mundo que votou na semana passada contra o direito à autodeterminação dos palestinos, que é praticamente um consenso. Milei vem com uma agenda que não é exatamente de construir consensos. Ele vem, obviamente, para dizer que não existe consenso.

Jamil Chade, colunista do UOL

