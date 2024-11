PF prende militares destacados para o G20 no Rio por suposto plano para matar Lula em 2022

Um homem morreu em frente ao prédio após lançar explosivos caseiros que não deixaram outras vítimas.

O STF está localizado na Praça dos Três Poderes da capital do país, onde também ficam o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

A PF investiga possíveis "conexões" do agressor com os atos de 8 de janeiro de 2023. O homem estava em Brasília naquela data e PF investiga se ele participou do ataque.

O ministro do STF Alexandre de Moraes é considerado por Bolsonaro seu inimigo político e inclusive foi chamado de "ditador" pelo ex-presidente.

Segundo a imprensa brasileira, Moraes seria o ministro que os militares, agora detidos, supostamente queriam assassinar, além de Lula e Alckmin.

ffb/app/nn/aa/fp