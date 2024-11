Segurança é reforçada em Machu Picchu após polêmica com cinzas humanas

O Peru anunciou nesta terça-feira (19) que reforçará a segurança em Machu Picchu, depois que uma dupla de turistas espalhou o que seriam cinzas humanas no sítio arqueológico, considerado um lugar sagrado, informou o Ministério da Cultura.

"Vamos reforçar as medidas de vigilância no lugar", com mais câmeras e pessoal de segurança, disse à AFP o chefe do Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina.

Na semana passada, um vídeo não datado viralizou na rede social TikTok no qual aparecem duas mulheres na cidadela inca abrindo uma pequena urna e lançando cinzas ao ar.