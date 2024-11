Brasil pressiona, mas empata com o Uruguai (1-1) pelas Eliminatórias

Com Vinícius Júnior inoperante mais uma vez pela esquerda e quando tentava avançar pelo meio, o Brasil buscou jogo pela direita com o habilidoso Savinho, embora o atacante do Manchester City também não estivesse inspirado.

Por sua vez, o Uruguai, com jogadas bem cominadas e saindo rápido nos contra-ataques, não se deixou intimidar e ameaçou pelas pontas, mas sem sucesso na hora de encontrar Darwin Núñez no comando do ataque.

No segundo tempo, o Brasil acelerou para tentar abrir o placar e teve duas oportunidades nos primeiros minutos, com duas arrancadas de Savinho e Vini, que não acertaram o gol na hora de finalizar.

- Uruguai sai na frente -

A 'Celeste', no entanto, não perdoou na primeira grande chance e saiu na frente com um belo chute de fora da área de Valverde, sem chances de defesa para o goleiro Ederson.

Rapidamente, Dorival Júnior colocou em campo os atacantes Luiz Henrique e Gabriel Martinelli nos lugares de Igor Jesus e Abner Vinícius.