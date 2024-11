Câmara aprova cota de 30% para negros e indígenas no serviço público

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), o projeto de lei que reserva 30% das vagas em concursos públicos federais às pessoas negras, indígenas e quilombolas.

O que aconteceu

Projeto foi aprovado por 241 votos favoráveis, 94 contrários e duas abstenções. Aprovação aconteceu às vésperas do primeiro feriado nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. A ideia era que a proposta fosse sancionada pelo presidente Lula (PT) na data, mas com as alterações realizadas na Câmara, o texto volta para o Senado.

Proposta substitui lei de 2014 do governo Dilma Rousseff. O projeto relatado pela deputada Carol Dartora (PT-PR) atualiza amplia de 20% para 30% o percentual de reserva das vagas.