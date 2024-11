Após plano golpista, Brasil tem chance de parar de anistiar militares

A história mostra que todas as vezes que interferiram, por meio das armas e da violência, no processo democrático, os militares nunca foram banidos de fato. Até mesmo quando, na ditadura militar tentaram dar um golpe para derrubar o governo do general Ernesto Geisel.

Na ocasião, o então presidente demitiu Sylvio Frota, seu ministro do Exército, mas ninguém foi expulso da força. Na época, o agora general Augusto Heleno era auxiliar de Frota. Heleno retornou ao centro do poder no governo de Jair Bolsonaro, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

No fim dos regimes de exceção, o Brasil optou por acomodações conjunturais e políticas e preferiu não enfrentar o poder militar de frente. Preferiu negociações e acordos de anistia.

Mais recentemente, com as GLOs (Garantia da Lei e da Ordem), devolveu aos militares uma certa tutela - e visibilidade. Lula, Dilma e Temer recorreram aos militares como "salvadores" da crise na segurança pública.

Foi o então presidente Fernando Henrique Cardoso quem, pela primeira vez, retirou o comando da Defesa das mãos dos militares e rebaixou os ministérios militares a comandos. Lula e Dilma mantiveram essa política. Uma das poucas respostas concretas para reduzir o poder dos militares.

Nos seus mandatos, Michel Temer e Jair Bolsonaro devolveram o Ministério da Defesa aos militares.