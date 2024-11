Sob os olhares de Trump, SpaceX não consegue repetir captura de propulsor do Starship

Na tarde desta terça-feira, Trump saudou calorosamente Musk, usando um boné vermelho com o slogan "Make America Great Again" (Torne a América Grande Novamente). Os dois assistiram ao lançamento juntos na torre de controle da base Starbase, da SpaceX, em Boca Chica, Texas, onde o foguete decolou às 16h locais (19h de Brasília), no sexto voo de teste do Starship.

Musk, fundador e CEO da SpaceX, tem estado ao lado de Trump desde a vitória do republicano, acompanhando-o em reuniões e até em um evento de luta do UFC.

Após nomear Musk como codiretor do "Departamento de Eficiência Governamental", a decisão de Trump de visitar as instalações de Musk destaca ainda mais a relação crescente entre os dois bilionários. Essa proximidade tem levantado suspeitas de possíveis conflitos de interesse, dado os contratos lucrativos da SpaceX com a Nasa o Pentágono.

O lançamento desta terça-feira marcou o intervalo mais rápido entre os voos de teste do foguete mais poderoso do mundo, um gigante de aço inoxidável com 121 metros de altura. Este foguete é fundamental para a ambição de Musk de colonizar Marte e transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária.

A Nasa também planeja usar uma versão especializada do Starship para transportar astronautas à superfície lunar até o final desta década, no âmbito do programa Artemis.

- Pouso durante o dia -

O sexto voo do Starship foi considerado um teste para determinar se a recuperação anterior do foguete pela SpaceX foi um feito de precisão ou mera sorte. Isso ganhou relevância após Musk, talvez sem intenção, revelar que o voo anterior esteve próximo de um desastre.