EUA entrega minas antipessoais à Ucrânia por causa de mudança de tática da Rússia

A medida foi tomada poucos dias depois que Washington deu luz verde à Ucrânia para atacar o território russo com mísseis de longo alcance fabricados nos EUA, uma linha vermelha para Moscou.

A decisão sobre as minas terrestres foi imediatamente criticada por grupos de direitos humanos devido ao risco que elas representam para os civis.

Nesta quarta-feira, a International Campaign to Ban Landmines (ICBL) denunciou a decisão como "desastrosa" e o grupo, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1997, disse que "trabalharia para que os EUA revertessem sua decisão".

De acordo com Austin, as minas fornecidas pelos EUA serão "não persistentes", o que significa que serão equipadas com um dispositivo de autodestruição ou autodesativação, o que teoricamente limitaria os riscos para os civis.

As chamadas minas antipessoais "não persistentes" podem se autodestruir ou se tornar inativas após perderem a carga da bateria.

- "São muito importantes" -

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky disse nesta quarta-feira que as minas terrestres que os Estados Unidos decidiram fornecer a Kiev são "muito importantes" para impedir o avanço do Exército russo no leste do país.