Itália de Sinner elimina Argentina e vai à semifinal da Copa Davis

Campeão do ATP Finals no último domingo, numa campanha com seis vitórias sem perder um único set, o italiano entrou em quadra disposto a não dar chances para Báez.

Exibindo seu habitual tênis agressivo, o italiano abriu vantagem rapidamente e conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set em 36 minutos.

Na segunda parcial, o número 1 do mundo manteve o ritmo quebrando o saque de Báez com facilidade para fazer 4-0.

O argentino resistiu bem às longas trocas de bola comandadas por Sinner, e inclusive levantou o público com uma passada magistral. Mas o italiano impôs sua superioridade e selou a vitória.

- Berrettini entra em ação -

Com a série empatada, o capitão italiano, Filippo Volandri, decidiu mudar a escalação para o jogo de duplas. Deixou Simone Bolelli e Andrea Vavassori no banco para dar lugar a Sinner e Matteo Berrettini.