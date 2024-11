Ben White passará por cirurgia no joelho e ficará afastado 'durante meses'

Com problemas no joelho há semanas, o lateral-direito Ben White, do Arsenal, passará por cirurgia e ficará afastado 'durante meses', anunciou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22) o técnico do time inglês, Mikel Arteta.

"Ben White ficará ausente durante meses, infelizmente", declarou Arteta na véspera do jogo contra o Nottingham Forest, em Londres, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

Titular da equipe, White ficou fora de vários jogos nesta temporada devido a problemas físicos. No entanto, disputou as últimas partidas do Arsenal antes da pausa para a data Fifa.