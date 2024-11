Aliados dizem que militares estão pressionando Cid para culpar Bolsonaro

Pessoas próximas ao ex-presidente ficaram irritadas com a entrevista do advogado de Cid, Cezar Bittencourt, à Globonews.

Questionado pela apresentadora Andreia Sadi, Bittencourt disse que Bolsonaro comandava a organização criminosa indiciada pela Polícia Federal e conhecia o plano para um golpe de Estado que envolvia os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

"Presidente sabia de tudo", disse. Entretanto, minutos depois, ele recuou.

Para o entorno de Bolsonaro, o objetivo dos militares seria poupar o general Braga Netto para salvar a imagem das Forças Armadas e culpar o ex-presidente.

Após o advogado recuar na responsabilização do ex-presidente, Sadi chegou a questionar se Bittencourt estava sendo pressionado enquanto concedia a entrevista.

Ele afirmou que a pressão era a própria entrevista em si. O advogado do tenente-coronel já mudou de versão diversas vezes sobre outros episódios.