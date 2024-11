Hospitais de Gaza podem parar de funcionar em 48h por falta de combustível

O Hamas saudou o "importante passo em direção à justiça", sem mencionar o mandado de prisão anunciado simultaneamente pelo TPI para o chefe do braço armado do movimento. Israel anunciou neste verão que havia matado Mohammed Deif, considerado um dos mentores do 7 de outubro, mas o Hamas não confirmou sua morte.

Em 23 de setembro, o exército israelense também lançou uma campanha de ataques maciços no Líbano contra o Hezbollah pró-iraniano, que havia aberto uma frente para apoiar o Hamas após o 7 de outubro.

Novos bombardeios abalaram os subúrbios de Beirute, um reduto do movimento islâmico, na sexta-feira, após um pedido israelense de evacuação.

Cinco equipes de resgate afiliadas ao Hezbollah também foram mortas no sul do Líbano, onde o exército israelense vem realizando incursões terrestres contra os combatentes do Hezbollah desde 30 de setembro, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

Israel diz que quer manter o Hezbollah sob controle para permitir o retorno de cerca de 60.000 pessoas que vivem no norte do país e que foram desalojadas pelas trocas de tiros com o movimento libanês. No Líbano, dezenas de milhares de moradores também foram deslocados.

(Com AFP)