Aliados de Evo Morales apoiam sua candidatura presidencial apesar de inelegibilidade

Aliados do ex-presidente boliviano Evo Morales anunciaram nesta sexta-feira (22) que impulsionarão sua candidatura presidencial para as eleições de 2025, apesar de ele ter sido inabilitado pela Justiça e excluído da direção do partido governista.

Nesta sexta-feira, centenas de líderes políticos e de organizações camponesas leais a Morales, convocados por ele próprio, discutiram por horas a situação de seu líder em Lauca Eñe, uma localidade cocalera em Cochabamba, no centro da Bolívia.

"Evo Morales Ayma está legalmente habilitado como candidato às eleições gerais de 2025 pelo MAS (Movimento ao Socialismo)", afirma a resolução final do evento político, aprovada por aclamação pelos participantes após horas de explicações de juristas.