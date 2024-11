O Cruzeiro foi derrotado pelo Racing por 3 a 1 neste sábado (23), em Assunção, e ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

Os argentinos terminaram o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, graças aos gols de Gastón Martirena (15') e Adrián Martínez (20').

Na volta do intervalo, o time mineiro diminuiu com Kaio Jorge (52'), mas nos acréscimos Roger Martínez (90'+5) decretou a vitória do Racing.