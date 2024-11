ELN diz que cessar-fogo na Colômbia depende da normalização das negociações

A guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) fará um "cessar-fogo" na Colômbia quando conseguir retomar o ciclo "normal" das negociações com o governo de Gustavo Petro, disse, neste sábado (23), o chefe de negociações da guerrilha, Pablo Beltrán, no âmbito de reuniões entre as partes em Caracas.

"Dissemos que haverá um novo cessar quando a mesa avaliar este cessar e quando a mesa retomar um ciclo normal de seu funcionamento", disse, em um vídeo no X, Beltrán, que no passado 7 de novembro anunciou a retomada dos diálogos, paralisados desde setembro.

"Haverá novos acordos quando tratemos do descumprimento dos velhos acordos (...) Estamos neste ponto", acrescentou Beltrán, ao informar sobre o estado das negociações que avançam em reuniões privadas em Caracas desde a terça-feira passada.