Ex-marido mata mulher a tiros na região da rua 25 de Março

Um atirador matou a ex-mulher na ladeira Porto Geral, na região da rua 25 de Março, principal centro de comércio popular de São Paulo. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu, segundo informações da Polícia Militar. O homem foi detido por populares e levado a uma DDM (Delegacia da Mulher).

O que aconteceu

Vítima levou dois tiros. Ela caminhava pela ladeira Porto Geral, que dá acesso à rua 25 de Março às 17h36 deste sábado (23), quando foi baleada.

Autor do crime foi detido por populares, que também ajudaram no socorro à vítima e acionaram a PM, que o conduziu para a DDM (Delegacia da Mulher) do Cambuci.