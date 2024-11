Mundo aprova US$ 300 bi para países em desenvolvimento em acordo na COP29

Cerca de 200 países aprovaram, neste domingo (noite de sábado, 23, em Brasília), na COP29, em Baku, que os países ricos aportem 300 bilhões de dólares (1,7 trilhão de reais) para os países em desenvolvimento fazerem frente às consequências das mudanças climáticas.

Após duas semanas de negociações complicadas no Azerbaijão e já na prorrogação da conferência, as partes aceitaram que os países ricos contribuam com US$ 300 bilhões anuais até 2035 para que as nações em desenvolvimento possam enfrentar as consequências do aquecimento global - um valor inferior ao que tinham pedido.

