Burros de Gaza são uma ajuda vital em tempos de guerra

A vida de Amina Abu Maghasib depende do burro que puxa a carroça com a qual ele fornece transporte para os habitantes da Faixa de Gaza, devastada pela guerra, onde o combustível é escasso e caro.

"Antes da guerra, eu vendia leite e iogurte, e vinham buscar o leite em minha casa", diz ele com as rédeas em uma das mãos e um bastão de borracha na outra, manobrando seu carrinho pelas ruas de Deir al-Balah, no centro do território palestino.

"Agora não tenho outra fonte de renda a não ser este burro e esta carroça", diz ele, sentado em seu veículo, feito de tábuas de madeira presas com metal, montado em quatro rodas de carro.