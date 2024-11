Donos de centro de compostagem humana admitem abuso de cadáveres nos EUA

Um casal que administrava uma funerária nos Estados Unidos se declarou culpado na sexta-feira (22) por abuso de 190 cadáveres após restos mortais serem encontrados em decomposição na casa onde funcionava a empresa de compostagem humana.

O que aconteceu

Jon e Carie Hallford administravam a funerária "Return to Nature". A investigação contra a empresa, que tinha sede no Colorado, teve início em outubro de 2023, quando vizinhos relataram à polícia um odor forte vindo do local.

A polícia foi até o local e encontrou 190 corpos armazenados de forma inadequada. A casa onde funcionava a empresa foi demolida no início deste ano. As informações foram publicadas pela emissora CBS News.