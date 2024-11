Sampaoli estreia pelo Rennes com derrota no Francês, que tem jogo interrompido por invasão

"É um bom ponto de partida. Precisamos de tempo para encontrar respostas, especialmente no nível ofensivo", declarou o treinador, que reconheceu que "faltaram alternativas" à sua equipe no ataque.

O Lille também não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer com o gol do atacante kosovar Edon Zhegrova no final do primeiro tempo (45').

- Tentativa de invasão -

Horas depois, o jogo entre Nantes e Le Havre, no estádio da Beaujoire, foi interrompido por cerca de 30 minutos nos acréscimos do segundo tempo, quando os torcedores do time da casa tentaram invadir o gramado insatisfeitos com a derrota por 2 a 0.

Além da tentativa de invasão, os torcedores atiraram objetos no campo e foi preciso formar um perímetro de segurança.

O árbitro Jérôme Brisard interrompeu a partida por alguns minutos, antes de mandar os 22 jogadores para os vestiários e convocar uma reunião para decidir se dava o jogo por encerrado.