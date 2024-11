Presidente do Real Madrid diz que Vini Jr. é o melhor jogador do mundo

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, exibiu neste domingo (24) sua admiração pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior ao declarar que o considera o "melhor jogador do mundo", no início de seu discurso na Assembleia do clube.

"Estamos orgulhosos de um jogador como Vinícius. Para nós, e para a maior parte dos fãs de futebol, o melhor jogador do mundo", disse o dirigente diante de 1.639 sócios representantes, 783 presentes no ginásio de basquete e 856 per videoconferência.

"Querido Vini, quero que saiba que o madridismo está orgulhoso de você, de tudo o que teve que suportar em muitos momentos, de maneira injusta. Tudo isso fez você ser o jogador que é", continuou Pérez.