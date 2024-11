Seções de votação abrem no Uruguai para segundo turno das presidenciais

O Uruguai iniciou, neste domingo (24), a votação para eleger, no segundo turno, o sucessor do presidente Luis Lacalle Pou, após o primeiro turno realizado em outubro, no qual nenhum candidato alcançou a maioria absoluta para vencer.

O opositor de esquerda Yamandú Orsi, afilhado político do ex-presidente José "Pepe" Mujica, enfrenta o governista de centro direita Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência de Lacalle Pou, em uma disputa que as pesquisas preveem como muito acirrada.

Os centros de votação abriram às 08h (mesmo horário em Brasília) e vão fechar às 19h30, mas se a esta hora ainda houver pessoas na fila dos centros de votação, elas poderão votar.