Submissão química pode se tornar novo crime no Reino Unido

A polícia também registrou um aumento nos incidentes de submissão química em 2021 - que diz ter reduzido desde então - juntamente com um novo fenômeno preocupante de submissão química por perfuração.

Este último envolve injetar na vítima sedativos e outras drogas destinadas a fazê-la desmaiar em locais como boates.

Atualmente, a prática da submissão química já é crime na Inglaterra e no País de Gales, sob diversas leis existentes, algumas das quais datam de 1861.

Mas Starmer prometeu criar um novo crime específico se o seu partido, o Trabalhista, vencesse as eleições de julho, nas quais obteve uma vitória esmagadora.

"O meu governo foi eleito com a promessa de recuperar as nossas ruas e nunca conseguiremos isso se as mulheres e as meninas não se sentirem seguras à noite", disse ele em um comunicado neste domingo.

"Adotar medidas enérgicas contra a submissão química é fundamental para essa missão", acrescentou.