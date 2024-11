Governo colombiano anuncia 'nova etapa' nos diálogos de paz com o ELN

A delegação do governo da Colômbia encarregada dos diálogos de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou, nesta segunda-feira (25), uma "nova etapa" no processo, prevista para janeiro, na qual será discutido o retorno do cessar-fogo, em meio a uma escalada de hostilidades.

Nesta segunda-feira, as delegações concluíram uma série de reuniões reservadas em Caracas, capital da Venezuela, após meses de suspensão das negociações devido a desentendimentos e a um ataque mortal contra uma base militar em setembro, o qual resultou no agravamento dos confrontos armados.

A "nova etapa" do processo terá, entre seus objetivos, a avaliação do cumprimento dos acordos firmados desde 2022, em ciclos de conversas realizados em Cuba, Venezuela e México, informou a delegação do governo em um comunicado.