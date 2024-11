Gangue dos falsos judeus: quais eram os trajes usados por criminosos em SP

Para se camuflarem ainda mais, os suspeitos também usavam camisas brancas, uma cor muito usada pelos judeus no objetivo de transmitir pureza. Para transmitir esse significado, existe um traje específico chamado kitel (uma camisa branca de manga longa) usadO em datas importantes, como Yom Kipur (Dia do Perdão), casamentos, Páscoa, entre outras.

Como invasores foram desmascarados

De acordo com a Polícia Civil, as ações tinham uma certa dose de exibicionismo, já que os integrantes do grupo criminoso tiravam fotos com relógios de ouro, correntes e outras joias furtadas ainda no local.

A Polícia Civil obteve essas imagens após cumprir um mandado de busca e apreensão no dia 5 de novembro, na casa onde moram dois irmãos suspeitos de integrar o grupo, no centro da capital paulista. Lá, apreendeu uma arma de fogo falsa, uma caixa de relógio Rolex, um porta-talit de veludo com escritos em hebraico e até a peruca usada como disfarce pelos criminosos.

Os irmãos, de 21 e 22 anos, não têm anotações criminais, mas foram apreendidos na adolescência por furtos de celular. Um terceiro integrante da quadrilha também foi identificado.