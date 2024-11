Cemitérios em SP: Dino pede opinião da PGR e põe caso em plenário virtual

Tipo de ação é movida quando não há 'outro meio eficaz de sanar a lesão' a direitos essenciais. Ação foi protocolada para o presidente do STF, que distribuiu o caso e ele acabou sendo sorteado para o ministro Flávio Dino. Todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem entrar com ADPF no Supremo para questionar atos que representem ameaça aos preceitos constitucionais.

Nunes vê 'uso político'

O prefeito de São Paulo classificou a decisão como "fora do contexto de interesse da cidade". O emedebista ressaltou ao menos quatro vezes que a determinação de Dino ocorreu após uma ação do PCdoB.

Só de olhar no olho de vocês já para imaginar qual que é a sensação de ter o Partido Comunista do Brasil entrando no STF. Obviamente que é político. É uma ação vergonhosa.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Nunes disse que Dino "deve ter sido levado a algum erro". O prefeito de São Paulo afirmou após agenda pública nesta segunda-feira (25) que iria entrar em contato com o ministro para reverter a decisão. "Ele é uma pessoa sensata, vou explicar para ele. Às vezes, os juízes caem nessas pegadinhas mesmo. Imagina, o PCdoB. Você confiaria em alguma coisa do PCdoB?", afirmou o prefeito.

Dino já foi filiado ao PCdoB e não está em Brasília. Ministro do STF deve trabalhar nesta semana do Maranhão, estado que ele governou de 2015 a 2022. Ele se casa no próximo sábado (30). Ele foi filiado ao PCdoB até 2021, quando migrou para o PSB.