MP italiano pede prisão perpétua por feminicídio que comoveu o país

Filippo Turetta, 22 anos, foi preso perto de Leipzig, na Alemanha, após uma busca intensiva.

Sem mencionar diretamente esse caso, a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, condenou em sua conta no X a violência contra as mulheres, que ela descreveu como um "flagelo social e cultural".

Nesta segunda-feira, 25 de novembro, marca o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

O Ministério do Interior registrou 84 feminicídios desde o início do ano na Itália, após 96 em 2023 e 106 em 2022.

O tribunal dará seu veredicto em 3 de dezembro.

