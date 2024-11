Notre-Dame desperta o amor e consegue a ajuda dos americanos após incêndio

A cultura americana está repleta de referências à catedral, desde os primeiros filmes em preto e branco até animações recentes.

- Quasímodo, a superestrela -

A obra "O Corcunda de Notre-Dame", também de Victor Hugo, foi adaptada para o cinema em 1923, tornando-se uma joia do cinema mudo. Outras versões se seguiram, incluindo a de 1956 com Anthony Quinn no papel de Quasimodo, e a animação da Disney de 1996.

A catedral também apareceu em inúmeros filmes de Hollywood, como "Sinfonia de Paris" (1951), "Charada" (1963), "Meia-Noite em Paris" (2011) e "Ratatouille" (2007).

Para Michael Davis, professor especialista em arte gótica francesa, "a fachada [de Notre-Dame] oferece, antes de tudo, uma imagem imediatamente reconhecível: a própria catedral, mas também uma evocação da cidade de Paris, da nação francesa, da Idade Média e da fé católica".

O incêndio devastador que atingiu a catedral há cinco anos provocou uma onda global de comoção e preocupação. As maiores redes de televisão enviaram seus principais repórteres a Paris.