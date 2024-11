Veja a lista de vítimas do acidente de ônibus que deixou 18 mortos em AL

A Polícia Civil abriu neste domingo (24) inquérito para investigar o acidente. A investigação será conduzida pela Delegacia Regional de União dos Palmares, sob comando do delegado Guilherme Iusten.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou o acidente e afirmou ter solicitado mobilização total do estado no atendimento da emergência:

Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Determinei a total mobilização do Estado, com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas, que já estão sendo atendidas na UPA de União e no Hospital Regional da Mata. Neste momento de imensa dor, o Governo de Alagoas decreta luto oficial por três dias em respeito às vidas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas.

Paulo Danta

Governo também lamenta as mortes. Em nota nesta segunda-feira (25), o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disse que, "com profundo pesar", lamentava o falecimento de crianças, jovens, adultos e idosos que estão entre as vítimas. A pasta informou que a ministra, Macaé Evaristo, externou solidariedade aos familiares e amigos dos falecidos: "A região é de grande importância na história do Brasil por ter sido o local do Quilombo dos Palmares. Tristeza enorme com essa tragédia", declarou nas redes sociais.