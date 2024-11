Naufrágio de iate turístico deixa pelo menos 17 desaparecidos no Egito

De acordo com o governador regional Amr Hanafi, alguns sobreviventes foram resgatados graças a uma operação aérea e outros foram retirados a bordo de um navio militar.

"A busca continua ativamente em cooperação com a Marinha e as forças armadas", disse ele em um comunicado.

O Mar Vermelho, um dos principais destinos turísticos do Egito, atrai milhões de visitantes todos os anos.

As autoridades não informaram a nacionalidade dos turistas a bordo nem mencionaram as possíveis causas do acidente.

A embaixada chinesa no Cairo indicou nesta segunda-feira que dois dos seus cidadãos estão com "boa saúde" depois de terem sido "resgatados após o naufrágio de uma embarcação de cruzeiro no Mar Vermelho", segundo a imprensa estatal chinesa.

O Ministério das Relações Exteriores finlandês confirmou à AFP que um dos seus cidadãos está desaparecido.