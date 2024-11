ONU pede às partes que 'aceitem um cessar-fogo' no Líbano

Um alto funcionário das Nações Unidas apelou, nesta segunda-feira (25), às partes em conflito no Líbano para "aceitarem um cessar-fogo", em um momento em que Israel ataca a periferia sul de Beirute, um reduto do Hezbollah.

"As operações militares israelenses continuaram ao longo da Linha Azul", a demarcação estabelecida pela ONU entre o Líbano e Israel, "assim como os disparos de foguetes do Hezbollah contra Israel", lamentou Muhannad Hadi perante o Conselho de Segurança, em nome do emissário da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland.

"Saúdo os esforços destinados a alcançar o fim das hostilidades e peço às partes que aceitem um cessar-fogo baseado na plena implementação da resolução 1701" do Conselho de Segurança, acrescentou.