Presidente do Suriname anuncia 'Royalties para todos' com dinheiro de reservas de petróleo

Santokhi assegurou que havia recebido muitas propostas sobre o uso do dinheiro do petróleo e que o programa "Royalties para Todos" será colocado em prática somente quando o petróleo "do bloco 58" for "vendido". O governo também está estudando a possibilidade de que pessoas com mais de 60 anos e com deficiência possam receber o pagamento antes de 2028.

Este país, que teoricamente possui grandes reservas de petróleo, aguardava há muito tempo que investidores estrangeiros decidissem explorar seus campos de petróleo em alto-mar.

No início de outubro, a gigante francesa TotalEnergies anunciou um investimento de cerca de 10,5 bilhões de dólares (R$ 60,9 bilhões), com a produção no bloco 58 programada para começar em 2028.

