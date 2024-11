Bolivia assina contrato com empresa chinesa para construção de duas fábricas de lítio

A Bolívia assinou, nesta terça-feira (26), um contrato com a empresa chinesa Hong Kong CBC Investment para a construção de duas fábricas de produção de carbonato de lítio, com um compromisso de investimento de 1,030 bilhão de dólares (R$ 5,98 bilhões).

As futuras fábricas - uma com capacidade de produção de 10 mil toneladas de carbonato de lítio por ano e a outra de 25 mil - estarão localizadas no Salar de Uyuni, no sudoeste do país, anunciou a estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que assinou o contrato.

"A Bolívia já deixou de estar absolutamente ausente no plano internacional. (...) Vamos ser um ator importantíssimo na determinação do preço internacional do lítio", disse o presidente boliviano, Luis Arce, durante a cerimônia de assinatura.