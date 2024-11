Botafogo e Atlético-MG na final da Libertadores: vitória das SAFs?

"Saímos do inferno e chegamos no purgatório, mas ainda não chegamos no céu", acrescentou Menin sobre a situação do clube, que chegou a ser o mais endividado do Brasil.

A melhora do Atlético, segundo Grafietti está relacionada com a possibilidade de quitação de dívidas com as SAFs (já reduziram em cerca de R$ 700 milhões), e não a uma mudança institucional, já que segue nas mãos dos "mecenas".

"A sustentabilidade deles [Atlético-MG e Botafogo] nós só vamos validá-la daqui três ou quatro anos, se eles conseguirem manter um nível de receitas que permita que eles não precisem de injeção de capital o tempo inteiro", afirma o economista.

