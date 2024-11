Agricultores erguem barricadas em frente a instituições públicas na França para denunciar regulamentações

As ações da JA e da FNSEA, o principal sindicato do setor, também despejaram esterco fora da prefeitura de Nice, no sudeste da França, e palha ante a cidade administrativa de Toulouse, no sudoeste.

"Como a administração nos atrapalha, nós os trancamos", comentou a filial local da FNSEA em Toulouse no Instagram, depois que o acesso a um prédio que abriga o Escritório de Biodiversidade da França e uma agência de água foi fechado com solda.

A ministra da agricultura da França, Annie Genevard, condenou "nos termos mais fortes qualquer ataque a pessoas e propriedades", que, segundo ela, "prejudica as reivindicações legítimas dos agricultores".

A FNSEA e seus aliados JA lançaram uma nova rodada de protestos em 18 de novembro, após fortes mobilizações em janeiro, para alertar sobre a situação do setor e denunciar promessas não cumpridas.

Os protestos, divididos em várias fases, começaram com uma denúncia do acordo comercial em negociação entre a União Europeia e o Mercosul, temendo a "concorrência desleal" dos agricultores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O Parlamento e o governo franceses reiteraram nesta semana sua oposição ao acordo "em sua forma atual" e, com relação aos "obstáculos administrativos", Genevard deve se reunir com o presidente do Inrae e com os sindicatos, de acordo com seu gabinete.