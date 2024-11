Defesas de megajulgamento por estupro na França denunciam 'pressão da opinião pública'

Os advogados dos cerca de cinquenta réus acusados ao lado de Dominique Pelicot, em julgamento por drogar secretamente sua esposa e estuprá-la com estranhos durante uma década, denunciaram nesta quinta-feira (28) a "pressão da opinião pública" em suas alegações finais.

A "tarefa é complicada", pois é "difícil se opor à pressão da opinião pública", disse Raje Yassine-Dbiza, advogada de um dos réus, que denunciou até "cuspes" em seus clientes.

Diante do tribunal de Avignon, no sul da França, o Ministério Público pediu nesta semana penas de prisão de quatro a 20 anos para os réus, a maioria por estuprar Gisèle Pelicot, a agora ex-mulher do principal acusado.