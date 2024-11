'Novo cangaço': Polícia prende suspeitos de roubo de R$ 20 milhões no MA

Uma operação em conjunto entre a Polícia Civil da Paraíba, a PRF e a Polícia Militar de seis estados e do Distrito Federal iniciada hoje de manhã desarticulou uma quadrilha especializada em ações aos moldes do "novo cangaço". O grupo é suspeito de participar de um mega-assalto de R$ 20 milhões no Maranhão.

O que aconteceu

A Operação Rastro do Cangaço prendeu cerca de 20 suspeitos de integrar a quadrilha. As ações simultâneas ocorrem no Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás e no Distrito Federal.

Líder do grupo foi preso com espingarda. José Dantas Brandão, o Zezinho Brandão, foi capturado hoje em Cabrobó, interior pernambucano. Responsável pelo apoio logístico do grupo, Weslley Igor da Silva foi preso no Distrito Federal.