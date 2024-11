Incêndio atinge Galeria Pagé, no centro de SP, e deixa 3 pessoas feridas; veja vídeo

Um incêndio na Galeria Pagé, no centro da cidade de São Paulo, deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 28, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação, pequenos focos ainda foram combatidos ao longo da manhã. Cinco viaturas foram encaminhadas para atendimento na região.

No final de outubro, a região foi alvo de outro incêndio. Na ocasião, o fogo destruiu cerca de 200 lojas do Shopping 25.

No local havia muita fumaça. Entre as vítimas que inalaram fumaça estão dois brigadistas, de 24 e 50 anos, além de uma mulher que não teve a idade revelada. Todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Mooca.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram as pessoas saindo da Galeria Pagé, em meio a fumaça que atingiu o local após o incêndio. As causas do incidente estão sendo investigadas.