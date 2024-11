Empresas dos EUA reduzem políticas de diversidade diante do lobby conservador

As empresas que mantêm sua agenda "woke" estão fadadas a fechar as portas, acrescentou.

De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, a proporção de funcionários que acham que sua empresa dá muita atenção a questões de diversidade aumentou de 14% em fevereiro de 2023 para 19% em outubro de 2024.

Uma pesquisa do The Conference Board, um think tank de centenas de empresas, mostra, no entanto, que uma proporção significativa (58%) dos 1.300 funcionários entrevistados acredita que os recursos que sua empresa dedica a essas questões são adequados.

"Os líderes devem se concentrar no que realmente importa para seus funcionários" e "essas iniciativas são cruciais para atrair e reter os talentos atuais e futuros", diz Allan Schweyer, chefe de pesquisa de capital humano do think tank.

- "Maluquices" nas escolas-

Espera-se que a onda conservadora se fortaleça com o retorno do magnata republicano à Casa Branca.