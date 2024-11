Petróleo retrocede diante de incerteza em torno da Opep+

Mas o adiamento da reunião gerou a ideia de uma possível "decisão de choque" com vistas a aumentar a produção do grupo, "em uma guerra de preços para defender sua parte do mercado mundial", comentou Han Tan, analista da Exinity.

Alguns países como Emirados Árabes Unidos (EAU) e Cazaquistão são favoráveis a novos projetos petrolíferos e exercem pressão por uma produção maior.

A reunião dos 22 membros da Opep+, prevista inicialmente para domingo, foi adiada para a próxima quinta-feira porque "vários dos ministros que participam estão na 45ª cúpula do Golfo" neste fim de semana no Kuwait, detalhou a entidade em comunicado.

Mas, segundo analistas, isto serviria, inicialmente, como uma forma de ganhar tempo para que os países-membros entrem em acordo.

"Há especulações sobre diferenças no interior do grupo [...] mas, em geral, estes adiamentos têm por objetivo conseguir um consenso", disse John Kilduff, da Again Capital.

No plano geopolítico, a trégua entre Israel e Hezbollah no Líbano, vigente desde a quarta-feira, contribuiu para derrubar uma parte do prêmio de risco que fazia o preço do petróleo subir.