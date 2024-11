Alemão vive submerso no mar há 60 dias em busca de recorde do Guinness

Em 30 m², ele conta com um vaso sanitário portátil, uma cama, uma televisão, um computador, uma bicicleta ergométrica e ventiladores. Também tem acesso à internet via satélite e usa energia solar, embora disponha de um pequeno gerador elétrico. Porém, não tem chuveiro.

"Acordo às seis horas, acompanho as notícias, trabalho um pouco e depois preparo o café da manhã para me ocupar com todas as coisas que surgem no dia a dia", relata Koch.

Sobre uma pequena mesa, está um exemplar de seu livro favorito: "Vinte mil Léguas Submarinas", a obra clássica do escritor francês do século XIX, Júlio Verne.

Admirador do Capitão Nemo, Koch iniciou seu desafio em 26 de setembro e planeja emergir em 24 de janeiro, com o objetivo de superar o recorde como a pessoa que mais tempo passou debaixo d'água sem despressurização. Atualmente, esse título pertence a Joseph Dituri, que permaneceu 100 dias em uma cápsula submersa em um lago da Flórida.

Dois relógios digitais, de um metro cada, marcam os dias, minutos e segundos que ele já completou e os que ainda faltam.

Janelas turquesas

A casa flutuante, localizada em frente à costa de Puerto Lindo, em Portobelo, pode ser acessada após um trajeto de 15 minutos em barco a motor, partindo da marina Linton Bay.