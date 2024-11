Arsenal goleia West Ham e ultrapassa City no Campeonato Inglês

O atacante alemão Kevin Schade marcou um 'hat-trick' (29', 45'+8 e 59'), seus primeiros gols nesta temporada.

Van Nistelrooy, de 48 anos, vai estrear no comando do Leicester na próxima terça-feira, contra o West Ham.

O treinador holandês trabalhou como interino no Manchester United entre a demissão de Erik Ten Hag no final de outubro e a chegada de Rúben Amorim no dia 11 de novembro.

Em outros jogos do dia, o Nottingham Forest (6º) venceu o Ipwich (19º) por 1 a 0 e o Bournemouth (11º) bateu o Wolverhampton (18º) por 4 a 2, enquanto Crystal Palace (17º) e Newcastle (10º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: