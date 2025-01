Policial civil é morto com 4 tiros na cabeça na zona leste de São Paulo

Informações preliminares obtidas pelo colunista do UOL Josmar Jozino indicam que o agente teria sido alvejado por dois homens. Câmeras de segurança flagram a dupla suspeita andando na região após o crime.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio e procura os autores. Os agentes também buscam identificar as possíveis motivações para o crime.